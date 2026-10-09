Torna la Serie A e l’Inter ricomincia da una sfida a San Siro contro il Parma. Una partita che, sulla carta, sorride a Cristian Chivu, intenzionato a prendersi i tre punti per mantenere la testa della classifica, mentre dall’altra parte si tratta di un esordio decisamente in salita per Alberto Gilardino, subentrato a Carlos Cuesta durante la sosta. Come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Snai e 888sport l’Inter vede la vittoria a 1,13, mentre si sale a 19,00 per il colpo degli ospiti, che manca da settembre 2018, quando a decidere la sfida fu la magia dell’ex di giornata Federico Dimarco; a 9,00, infine, il pareggio. I nerazzurri hanno segnato almeno due gol in tutti gli ultimi otto precedenti, statistica che pone in netto vantaggio l’Over, a 1,33, sull’Under, a 3,10. Per i bookie, inoltre, il No Goal, a 1,60, prevale sul Goal, proposto a 2,20.

A proposito di gol

A proposito di reti, Lautaro Martinez, che nelle ultime due presenze in campionato ha segnato due doppiette contro Napoli e Roma, vede a sole due lunghezze i 138 gol di Benito Lorenzi nella classifica dei marcatori nerazzurri all time in campionato. Il “Toro”, nonostante le dinamiche di gestione delle energie a cui potrebbe ricorrere Chivu, vede a 4,00 un’altra doppietta. Puntano a una serata da protagonisti anche Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny, altro ex di serata, entrambi a 1,80, oltre al già citato Dimarco, in gol a 4,50. Per quanto riguarda il Parma, occhi puntati su altro argentino, ovvero David Romero: a segno nelle ultime due partite contro Como e Genoa, il centravanti di Gilardino punta a 6,00 il terzo centro consecutivo.