L'infortunio capitato a John Stones e l'importante minutaggio di Manuel Akanji durante la sosta dedicata alle nazionali potrebbero suggerire a Cristian Chivu di spostare (come già è accaduto) Yann Bisseck al centro della difesa in vista della partita di domani alle 18 tra Inter e Parma al Meazza. "Contro i ducali dunque può essere lui a guidare i movimenti della difesa, sorvegliando su un reparto alla ricerca di solidità dopo aver concesso alcuni gol di troppo nel primissimo scorcio di stagione", riporta il Corriere dello Sport.
"Adesso che il calendario si infoltirà - fino alla prossima sosta, tutto d'un fiato - la sfida in più sarà indubbiamente quella di farsi trovare pronti e non accusare la stanchezza. La versatilità di Bisseck è senza dubbio un punto a favore del tedesco, tanto che è lui il primo a cercare (quando possibile) alcune sortite offensive per sfruttare i quasi due metri d’altezza per far male di testa o aprire varchi importanti facendo valere il fisico. La società ha scelto di blindarlo ulteriormente, con il recente prolungamento di contratto fino al 2031, mandando un messaggio chiaro a eventuali pretendenti e rinnovando la piena fiducia al diretto interessato".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:02 Corsera - Inter e Milan, ottobre rosso: diversi aspetti in comune
- 10:48 Di Natale: "Fiducia Inter a Esposito e i risultati si vedono. L'esempio di Palmisani fa capire che..."
- 10:34 TS - Inter-Parma, non solo Provedel: difesa completamente nuova e possibile esordio in regia
- 10:20 GdS - Il nuovo San Siro costerà 2,3 miliardi complessivi. Ma ne porterà 60 in più all'anno
- 10:06 Cordoba: "Chivu ha la semplicità, Lautaro è furbo. Sorpreso per Ausilio"
- 09:52 TS - Inter-Parma, la logica dice Provedel: gli altri ballottaggi
- 09:38 CdS - Inter-Parma, quanti dubbi: la probabile di Chivu contro gli emiliani
- 09:24 CdS - Jones ko, da Sucic a Mkhitaryan tutte le alternative in mano a Chivu
- 09:10 Fabbian: "Umiltà e racconti: non avevo dubbi su Chivu. E dico grazie Inter perché..."
- 08:56 CdS - Inter-Parma, Bisseck si sposta al centro della difesa? Il punto
- 08:42 Iddrissou: "Thuram il modello, ma dopo la tournée anche Pio. Offerte dall'estero? Fa piacere ma..."
- 08:28 GdS - Lautaro, oggi primo allenamento vero: l'idea di Chivu per il Parma
- 08:14 GdS - Spence pronto al debutto: le aspettative rispetto a Dumfries e il lavoro su un aspetto
- 08:00 GdS - Jones fermato da un infortunio, ecco il match del possibile rientro
- 07:31 Il significato delle parole di Sucic. E già si discute il rinnovo con l'Inter
- 00:00 Cosa migliorare oltre ai numeri difensivi? La direzione di Chivu è chiara
- 23:52 Italia Femminile, il ct Soncin: "Mi aspetto una squadra intensa"
- 23:38 Pausa Nazionali indigesta? I dati indicano un fattore in casa Inter
- 23:24 Qui Parma - Gilardino riparte dalla difesa a tre: Drobnic titolare?
- 23:10 Trevisani: "Gasperini-Inter? Rimpianto più grande della sua carriera"
- 22:56 Serie A in campo per la Lega del Filo d’Oro: anche Provedel tra i testimonial
- 22:42 Zanetti: "Palacios-Estudiantes? Vedremo l'evoluzione della situazione"
- 22:28 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 22:14 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 22:00 L'Associazione Tifosi Fiorentini: "Inaccettabile la modalità dei biglietti per la trasferta contro l'Inter"
- 21:45 Io no spik inglish: per il Parma due leoni hanno alzato bandiera bianca
- 21:31 Nerazzurri, mirino sul quarto poker casalingo consecutivo. Negli ultimi 35 anni...
- 21:16 Lautaro, mirino su un'altra marcatura multipla. L'ultimo a riuscirci fu...
- 21:02 Inter e Parma, i tiri in porta agli antipodi: il dato delle due squadre
- 20:47 Inter-Parma, ultime due sfide con la porta inviolata per i nerazzurri
- 20:33 Fasi offensiva e difensiva: c'è un dato che l'Inter può migliorare
- 20:19 L'analisi di Ballotta: "L'Inter ha dei campioni, per il Parma sarà dura"
- 20:04 Coppa Italia, prende il via la vendita dei biglietti per Inter-Genoa: le modalità
- 19:50 Jeda elogia Pio Esposito: "È intelligente, ma deve restare con i piedi per terra"
- 19:36 Pizzi: "Pio Esposito? Spicca la maturità nel gioco. Vieri è esploso più tardi"
- 19:21 Brocchi: "Bastoni grandissimo difensore, ha sempre reagito. Su Pio Esposito..."
- 19:07 La UEFA ribadisce: "La FIFA ha bisogno di una nuova leadership"
- 18:53 Sneijder: "Punizioni? Io meglio di Pirlo e Mihajlovic"
- 18:39 UFFICIALE - Bologna, c'è la firma dell'ex Inter Darmian: il comunicato
- 18:24 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 18:09 Marcolin bacchetta Sucic: "Nell'Inter devi sgomitare per un posto"
- 17:56 I minuti di Jones andranno ridistribuiti: il possibile scenario a centrocampo
- 17:42 C'è voglia di Inter: San Siro verso il sold out per la gara contro il Parma
- 17:28 Casadei e la scelta di lasciare l'Inter per il Chelsea: "In Inghilterra ho perso un po' di tempo"
- 17:13 Mourinho e il caso City: "Preferisco ridere. Chissà se ci sarò quando arriverà la sentenza"
- 16:59 Lo Monaco: "Credevo che il Napoli fosse alla pari con l'Inter"
- 16:45 Presidenza UEFA, Ceferin ha annunciato la sua candidatura
- 16:32 Vieri: "In 5-7 anni club italiani molto competitivi grazie ai nuovi stadi"
- 16:17 Sky - Jones, la possibile data del rientro. Per Inter-Parma è pronto Barella
- 16:02 Il premio AIC di settembre va a Malen: battuti Lautaro, Frattesi e Kvernadze
- 15:48 Ciccarese (Lega Serie A): "Ogni club del nostro campionato ha una storia da raccontare"
- 15:34 Materazzi: "Benitez mi vedeva sotto una cattiva luce perché gli ricordavo Mourinho"
- 15:20 Esposito e Cissé bene in Nazionale. Ma nei club li attende la panchina
- 15:07 Sucic, pazienza e fiducia. Il croato è convinto che otterrà più spazio
- 14:54 Pausa per le Nazionali, l'Inter Women saluta 12 calciatrici
- 14:41 Milani cresce con la U23 e si allena con la prima squadra: in Venezuela osservano
- 14:28 Inter-Parma, - Dopo Almqvist, Gilardino perde un altro titolare
- 14:14 Si ferma JONES prima di un CICLO INFERNALE: i TEMPI di RECUPERO. STANKOVIC e SUCIC tocca a voi!
- 14:01 Mancini rivela: "Quando giocavo nell'Inter ci fu un interesse dell'OM"
- 13:47 eFootball Championship 2027, si parte con un evento... nerazzurro
- 13:34 Curtis Jones out una ventina di giorni: obiettivo Venezia o derby
- 13:20 Mourinho: "Sarà dura, ma l'Inter può vincere il Triplete in questa stagione. Io spero di no..."
- 13:06 Stop Jones: risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra
- 12:51 Inter-Parma, ipotesi formazione e ballottaggi in vista di sabato
- 12:38 'Premio Gentleman Uomo di Sport' alla memoria di Mazzola, Marotta: "Un esempio"
- 12:32 Rinnovo di Carlos Augusto, l'Inter si è data un timing
- 12:25 Zielinski: "Il gol col Verona è per metà di Calhanoglu: che assist"
- 12:11 In Romania sognano il ritorno di Chivu. Ma per un'amichevole
- 12:00 videoGASPERINI esce allo scoperto e merita i COMPLIMENTI. Ma sul periodo NERO all'INTER...
- 11:56 Gomez: "La Roma può competere per lo Scudetto, ma a una condizione"