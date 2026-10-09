L'infortunio capitato a John Stones e l'importante minutaggio di Manuel Akanji durante la sosta dedicata alle nazionali potrebbero suggerire a Cristian Chivu di spostare (come già è accaduto) Yann Bisseck al centro della difesa in vista della partita di domani alle 18 tra Inter e Parma al Meazza. "Contro i ducali dunque può essere lui a guidare i movimenti della difesa, sorvegliando su un reparto alla ricerca di solidità dopo aver concesso alcuni gol di troppo nel primissimo scorcio di stagione", riporta il Corriere dello Sport.

"Adesso che il calendario si infoltirà - fino alla prossima sosta, tutto d'un fiato - la sfida in più sarà indubbiamente quella di farsi trovare pronti e non accusare la stanchezza. La versatilità di Bisseck è senza dubbio un punto a favore del tedesco, tanto che è lui il primo a cercare (quando possibile) alcune sortite offensive per sfruttare i quasi due metri d’altezza per far male di testa o aprire varchi importanti facendo valere il fisico. La società ha scelto di blindarlo ulteriormente, con il recente prolungamento di contratto fino al 2031, mandando un messaggio chiaro a eventuali pretendenti e rinnovando la piena fiducia al diretto interessato".