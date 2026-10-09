La notizia dell'infortunio e dell'assenza di circa un mese di Curtis Jones ha fagocitato ogni altro argomento, ma in casa Inter c'è un giocatore fermo da tempo che ancora si sta allenando a parte e deve avere pazienza prima di tornare in campo. Si tratta di John Stones, che contro l'Udinese, nella ripresa, si è dovuto fermare a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Obiettivo Fiorentina

Il centrale inglese non sarà a disposizione né contro il Parma né contro il Bruges in Champions League martedì 13 ottobre. Improbabile la sua disponibilità anche a Bologna il 17 ottobre e lo Shakhtar Donetsk il 21 ottobre. Pertanto, evidenzia la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è tornare nella lista dei convocati per il weekend successivo, il 25 ottobre in casa contro la Fiorentina all'ora di pranzo.