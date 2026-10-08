Curtis Jones salterà sicuramente Inter-Parma, la gara in programma sabato sera, a San Siro, dopo la lunga sosta. Il centrocampista inglese, che si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni - fa sapere il club milanese in una nota - saranno rivalutate nei prossimi giorni.

L'ex Liverpool aveva lavorato per tutta la sosta al Training Centre di Appiano Gentile ed era favorito per giocare titolare dopodomani, nella sfida tra i campioni d'Italia e la squadra del neo allenatore Alberto Gilardino.