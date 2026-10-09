Rafforzare la partnership con la Serie A oltre i confini nazionali, estendendola a un numero di territori sempre maggiore a livello globale. Questa l’idea di DAZN e del suo amministratore delegato Shay Segev, un piano in linea con quello che ha consentito alla piattaforma di sport in streaming di trasmettere nell’estate del 2025 – per fare un esempio recente – la prima edizione del nuovo Mondiale per Club targato FIFA.

Segev ne ha parlato in occasione di Leaders Week London, uno dei più importanti eventi e festival globali dedicati al business dello sport. "Idealmente, vorremmo realizzare altre operazioni come quella del Mondiale per Club. Siamo un partner molto importante della Serie A e mi piacerebbe arrivare a una partnership globale con la lega. Io e Luigi De Siervo ne stiamo parlando e spero che prima o poi riusciremo a trovare una strada per questo progetto", ha affermato Segev.