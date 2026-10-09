Il lungo tira e molla di mercato tra Inter e Manchester United per Romelu Lukaku nell'estate 2019 ha messo a dura prova Federico Pastorello, deus ex machina del trasferimento di Big Rom alla corte dei nerazzurri, all'epoca guidati da Antonio Conte. A raccontarlo è proprio lo stesso procuratore, nel corso di una Q&A per la pagina Instagram di 'P&P Sport Management', la sua agenzia di procura: "Una trattativa che mi ha tolto il sonno? Lukaku dal Manchester United all'Inter", le sue parole