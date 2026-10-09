Per la partita di domani contro il Parma, Cristian Chivu potrà tornare a contare su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che si era fermato a metà settembre per un risentimento all'adduttore, è a disposizione del tecnico nerazzurro. Il turco rappresenta indubbiamente una colonna di questa squadra, ma bisogna capire se Chivu se la sentirà di rischiarlo da subito. Da qui, secondo Sky Sport, nasce una sorta di ballottaggio con Aleksandar Stankovic, il centrocampista serbo che potrebbe fare il suo debutto dal primo minuto proprio a discapito di Calhanoglu. Un dubbio che verrà sciolto solo a ridosso della partita. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 21:38
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.