Dopo aver presentato in conferenza stampa Inter-Parma, la gara che segnerà il suo esordio sulla panchina dei ducali, Alberto Gilardino parla anche a Sky Sport della sfida di San Siro: "E' un piacere essere qui, è emozionante rientrare dopo tanti mesi. Mi mancava il campo, l'odore dell'erba e il rapporto con la squadra. Ho dormito poco perché ci sono state tante cose da fare. La squadra mi ha dato grande disponibilità. Ci siamo preparati al massimo per la gara di domani, consapevoli che incontriamo una dellle squadre più forti d'Europa. Vogliamo portare in campo il nostro DNA e la nostra identità", le parole di Gila.

L'Inter va sotto di due gol da quattro partite di fila, era successo anche quando eri andato a San Siro col Pisa. Poi finì 6-2.

"Ci sono momenti particolari all'interno di una singola partita, quell'Inter-Pisa la giocammo in maniera importante per 75'. Quest'anno siamo molto concentrati sui dettagli che dovremo curare domani: mantenere le distanze corrette tra i reparti, sia in fase di possesso che di non possesso. Dovremo difenderci nella maniera giusta, per poi offendere".

Cosa significa per te tornare a San Siro per te che è un derby?

"E' sempre emozionante e bellissimo tornarci. E' uno degli stadi più belli d'Europa, poter allenare il Parma mi riempie di orgoglio. Ora sono allenatore e devo pensare a più cose rispetto a quando ero giocatore. Passo tante ore al campo con lo staff, è una cosa che mi piace. Domani dovremo essere noi stessi, avere lo spirito che ho visto in questi giorni. Dovremo essere umili ma anche spregiudicati".

Hai segnato otto gol all'Inter in carriera.

"Il primo me lo ricordo, ero molto giovane e avevo molti più capelli. Sono ricordi che mi emozionano, ma li ho messi in un cassetto".

Come stai lavorando su Romero?

"E' un ragazzo che ha voglia di imparare, è qua da tre mesi in Italia e viene da un'altra cultura. Ha avuto un impatto importante in questo campionato, negli ultimi 25 metri ha il fiuto del gol. Per me ha margini di miglioramento".