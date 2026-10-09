Appuntamento in diretta con il Salotto di FcInterNews. Finalmente torna in campo l'Inter. Viviamo insieme la vigilia della sfida di campionato contro il Parma, con il commento delle parole di mister Chivu e in conferenza e con le ultimissime di formazione.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.