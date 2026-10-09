Nei giorni in cui si celebra la ritrovata armonia con la Nazionale azzurra, la partita di cartello della sesta giornata di Serie A, Como-Roma, in agenda domenica, rischia di essere l'esaltazione dell'esterofilia. Più che probabile infatti che l'unico italiano tra i 22 calciatori in campo inizialmente possa essere Gianluca Mancini. Lo sottolinea La Repubblica, che ricorda come non sarebbe la prima volta visto che già in passato questa realtà si era concretizzata in Como-Udinese l'anno scorso (solo Nicolò Zaniolo titolare), Bologna-Udinese due anni fa (solo Lorenzo Lucca), fino all'apice di Inter-Udinese del 2016, con solo giocatori stranieri nelle rispettive formazioni titolari.

Domenica al Sinigaglia sarà la Spagna la Nazione più rappresentata nella partita che potrebbe decretare l'anti-Inter. In linea con quanto anticipato, c'è un dato che fa riflettere: in Serie A il 71,9% dei giocatori non è italiano.

Sezione: News / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 13:48
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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