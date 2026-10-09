Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista e telecronista tv, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino ha detto la sua sulla corsa Scudetto, andando un po' controcorrente rispetto al parere generale: "Perché dimentichiamo il Como? Al netto dell’ultima sconfitta contro il Frosinone, hanno un progetto interessante, giovani fortissimi, una squadra che lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma meritandolo tutto. E quest’anno sarà sicuramente più complicato ripetersi, ma non impossibile. Hanno un’arma in più rispetto a Inter e Roma: non hanno la pressione di dover vincere qualcosa".