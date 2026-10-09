Fausto Pizzi, doppio ex di Inter e Parma, ha parlato di Pio Esposito e dei continui paragoni coi grandi bomber del passato e i possibili effetti negativi ai microfoni di TMW Radio: "Sono i media che li fanno. Ovvio che lui li ascolta, un accostamento a un grande gocatore fa sempre piacere. A fine carriera parleremo di Pio Esposito e sarà accostato a un giovane emergente. Lui nel settore giovanile ha fatto sempre parlare di sè, chi lo aveva sapeva che aveva qualcosa di speciale. Spicca la maturità nel gioco. Christian Vieri è esploso più tardi, lui invece ha avuto un grande impatto subito. Gioca senza paura, siamo davanti a qualcosa d'importante. Ha una concorrenza incredibile ma le partite son otante e avrà i suoi spazi".