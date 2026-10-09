Gianluca Rocchi debutterà come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2026-27, in occasione del posticipo domenicale di campionato, Cagliari-Juventus, in programma dopodomani, con fischio d'inizio alle 20:45. L'ex arbitro e responsabile della CAN sarà tra i protagonisti fissi di 'Fuoriclasse', lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta.

"Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”, il commento di Gianluca Rocchi.