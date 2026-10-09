Con la sua Roma proverà a contendere lo Scudetto all'Inter. Ma nel suo piccolo, Donyell Malen vive anche una sfida nella sfida con Lautaro Martinez per il titolo di capocannoniere della Serie A. E su questo viene interpellato dal Corriere dello Sport: "Chi segnerà di più a fine anno? Meglio che mi concentri su me stesso", dice, per poi sbilanciarsi su una preferenza: "Malen o Lautaro? Dico Malen".

Il neerlandese ha anche elogiato il suo allenatore Gian Piero Gasperini: "Di speciale ha il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente. I suoi allenamenti sono pesantissimi. l modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente. Dopo Parma era troppo felice, è volato anche un tavolo".