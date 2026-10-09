Con la sua Roma proverà a contendere lo Scudetto all'Inter. Ma nel suo piccolo, Donyell Malen vive anche una sfida nella sfida con Lautaro Martinez per il titolo di capocannoniere della Serie A. E su questo viene interpellato dal Corriere dello Sport: "Chi segnerà di più a fine anno? Meglio che mi concentri su me stesso", dice, per poi sbilanciarsi su una preferenza: "Malen o Lautaro? Dico Malen". 

Il neerlandese ha anche elogiato il suo allenatore Gian Piero Gasperini: "Di speciale ha il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente. I suoi allenamenti sono pesantissimi. l modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente. Dopo Parma era troppo felice, è volato anche un tavolo".

Sezione: News / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 17:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.