La UEFA ha comunicato quello che sarà il programma della vigilia della sfida tra Inter e Club Brugge, valida per il Matchday 2 di Champions League e in programma martedì allo stadio San Siro. Le due squadre si alleneranno nella seduta aperta ai media per 15 minuti alle ore 11, i nerazzurri ad Appiano Gentile e i belgi presso il centro sportivo di Knokke-Heist. Alle ore 14.30, Cristian Chivu terrà la rituale conferenza stampa in compagnia di un calciatore mentre Ivan Leko, tecnico del Brugge, parlerà a San Siro alle 18.45.