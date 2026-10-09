Alessandro Altobelli ha parlato dell'Inter in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb. Si parte dal ricordo di Sandro Mazzola. "Come lo descriverei a chi non lo ha visto? Chi non lo ha visto si è perso tanto, nella vita. Sandro è stato un grande calciatore dell'Inter, della Nazionale e poi un grande dirigente - le sue parole -. Io da interista lo metto al primo posto della storia dell'Inter. La Curva della Juve? Mazzola è stato un patrimonio dell'Italia. Quando si parla di chi ha fatto la storia della Nazionale bisogna essere più tranquilli, più bravi, stando attenti"
Spillo commenta poi la scalata di Lautaro Martinez nella classifica marcatori dell'Inter. Il Toro è terzo alle spalle proprio di Altobelli e Meazza. "Che sia il primo o il secondo posto non porta nessun vantaggio, mi auguro che mi raggiunga al più presto perché sono tifoso dell'Inter: più gol fa, più l'Inter potrà vincere. Gli faccio un in bocca al lupo"
Spazio poi a Pio Esposito. "Il papà e il fratello sono sempre stati a Brescia, dove ci vediamo spesso, quindi li considero come i miei eredi. Pio sta dimostrando davvero di essere un giocatore forte, innamorato della maglia, non so dove possa arrivare. Può andare lontano, perché è un grande goleador".
Chiusura dedicata all'Inter e alla Champions: "Se può vincerla? Mi auguro di sì, io non ci sono mai riuscito anche se sono arrivato lì vicino, segnando tanto. Beh, ho vinto la Coppa del Mondo, meno male".
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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