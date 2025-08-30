Come l'Ajax, fermato 1-1 dal Volendam, anche l'Atletico Madrid non va oltre l'1-1 con l'Alaves. Dopo il vantaggio siglato da Simeone al settimo minuto, i Colchoneros si fanno raggiungere pochi minuti dopo dai padroni di casa, complice il rigore trasformato da Vicente. 

Nelle prime tre partite della Liga, l'Atletico non ha ancora trovato una vittoria. Due pareggi e una sconfitta fin qui per la squadra di Simeone, avversaria dell'Inter in Champions League. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 30 agosto 2025 alle 19:27
Autore: Raffaele Caruso
