L'Ajax, prima avversaria dell'Inter nella nuova stagione di Champions League, non va oltre l'1-1 in casa del Volendam. Dopo essere passata in svantaggio, la squadra ospite ha trovato il gol del pari nella ripresa grazie a Itakura. Da segnalare l'ingresso in campo al minuto 62 dell'ex Inter Klaassen. L'Ajax sale così a quota 8 punti in campionato, con due pareggi e due vittorie nelle prime quattro. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 30 agosto 2025 alle 18:57
Autore: Raffaele Caruso
