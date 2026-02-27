Lega Calcio Serie A ha dato il suo via libera per la programmazione delle trasferte per il mese di marzo. Sono stati comunicati anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle prossime tre giornate, tutte in programma a marzo prima della sosta in cui l’Italia si giocherà l’accesso ai prossimi mondiali. Ufficiale in primo luogo la data del Derby della Madonnina: Milan-Inter si gioca domenica 8 marzo alle 20.45, in una giornata che comincerà venerdì 6 marzo con Napoli-Torino. Sabato spazio a Cagliari-Como, Atalanta-Udinese e Juventus-Pisa, mentre domenica all’ora di pranzo è in programma la sfida salvezza Lecce-Cremonese, seguita da quella tra Fiorentina e Parma alle 15.00. Poi, alle 18.00 Genoa-Roma Lunedì sera si chiude con Lazio-Sassuolo.

Torino-Parma inaugura la 29ª giornata venerdì sera ma il piatto forte è Inter-Atalanta sabato alle 15.00, con il Milan impegnato a Roma contro la Lazio domenica alle 20.45. Il Napoli ospita il Lecce alle 18.00 mentre in serata la Juventus fa visita all’Udinese. Verona-Genoa si gioca alle 12.30 della domenica, prima di Pisa-Cagliari e Sassuolo-Bologna, entrambe alle 15.00. Sfida Champions tra Como e Roma alle 18.00 prima della sfida dell’Olimpico. Occhi puntati su Cremonese-Fiorentina, invece, lunedì alle 20.45. Infine, la 30esima giornata che si aprirà venerdì 20 marzo con due partite: alle 18.30 è in programma Cagliari-Napoli, alle 20.45 si sfidano Genoa e Udinese. Sabato alle 15.00 Parma-Cremonese precede Milan-Torino alle 18.00 e Juventus-Sassuolo alle 20.45. Como e Pisa scendono in campo domenica alle 12.30, poi alle 15.00 tocca a Atalanta-Verona e Bologna-Lazio in contemporanea. Alle 18.00 c’è Roma-Lecce , mentre in turno di campionato si chiude con Fiorentina-Inter domenica alle 20.45. Tutti e tre gli incontri dei nerazzurri saranno esclusiva DAZN.