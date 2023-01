Fratelli del mondo. Non un modo di dire, ma assoluta verità. A Riyadh infatti c’è la sede di un rinomato Inter Club, perché la passione per i nerazzurri non ha confini. Ahmed Alattas è la persona di riferimento. “Guardando la Serie A mi sono innamorato dell’Inter. A quel tempo c’erano campioni leggendari come Ronaldo e Recoba. Ma la lista mica termina qui. La storia dell’Inter è di un club onorevole, molti trofei conquistati ed è l’unica squadra a non essere mai stata in Serie B”.

Quando ha creato l’Inter club a Riyadh?

“Dal 2014 siamo ufficialmente un Inter club. Qui in Arabia Saudita ci sono tantissimi tifosi nerazzurri, non solo a Riyadh, ma in ogni città”.

Quante volte ha visto l’Inter dal vivo?

“Se giocano in Arabia Saudita o nei Paesi del Golfo è normale io possa vedere la partita. Ma sono stato spesso anche a San Siro”.