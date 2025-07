Visite in sede questa mattina per Spezia (con il ds Melissano come abbiamo avuto modo di raccontare) e Padova. Al centro dei discorsi con i dirigenti dell'Inter, il possibile prestito di giovani in uscita dalla Primavera. Lo Spezia ha sondato la possibilità di avere in prestito Berenbruch e De Pieri, il Padova invece ha provato a chiedere informazioni su Di Maggio. L'Inter preferirebbe tenere i suoi talenti per la nascente Under 23, ma i ragazzi si sentono pronti per una serie B, ragion per cui le trattative vanno avanti. Su De Pieri c'è anche la Juve Stabia che in settimana dovrebbe presentarsi a sua volta in sede per trattare con l'Inter.