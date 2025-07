È terminato da poco in sede Inter un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Stefano Melissano, direttore sportivo dello Spezia. I vertici del club di Viale della Liberazione si sono complimentati per il lavoro svolto con Pio Esposito quest’anno, rafforzando nuovamente gli ottimi rapporti tra le parti. Non è escluso quindi che l’Inter ceda alcuni giovani in prestito allo Spezia, ma non subito. Questo perché prima i migliori, quelli in orbita B, verranno valutati prima per l’Under23. I liguri, eventualmente, potrebbero essere interessati al prestito di Berenbruch, mentre Re Cecconi non è un profilo sul taccuino degli spezzini.