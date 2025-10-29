Secondo quanto riportato da più media russi, Kirill Glebov, esterno classe 2005 del CSKA Mosca di cui si parla un gran bene, sarebbe finito nel mirino dell’Inter. Taimaz Kharkhanov, l’agente del calciatore, in esclusiva per FcInterNews.it delinea le caratteristiche del suo assistito, svelando anche come sia sul taccuino di svariati club. “Kirill è un’ala estremamente rapida, che è diventato un dei calciatori di punta del CSKA in questa stagione. Le sue doti migliori sono la velocità esplosiva, la capacità di controllare il pallone a quella rapidità e la consapevolezza tattica”.

A livello di caratteristiche e di stile di gioco, quale calciatore affermato può ricordare?

“Mi ricorda Doku del Manchester City o Karim Adeyemi del Borussia Dortmund”.

È vero che l’Inter lo segue?

“Non posso commentare le voci che circolano su Kirill. Posso solo dire che vari top club europei lo stanno seguendo e io sono pure in contatto con loro. Nessuno dell’Inter mi ha contattato per parlare di qualcosa di concreto”.

Cosa pensa dell’Inter?

“Parliamo di uno dei club più importanti in Europa, qualora arrivasse un’offerta formale, saremmo chiaramente interessati. Ma prima dovrebbero eventualmente trovare un accordo col CSKA”.

A che cifra il CSKA cederebbe Glebow?

“Non c’è alcuna clausola rescissoria, quindi è difficile stabilire cifre concrete”.