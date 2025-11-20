Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto alla settima edizione dello Sport Industry Talk di RCS, a poche ore dal sorteggio playoff che attende la Nazionale a Zurigo.

Sul percorso verso il Mondiale, Gravina non ha dubbi:

"Io sono convinto che andremo ai Mondiali, ma non si va ai Mondiali perché ti chiami Italia o Francia o Spagna. Si va ai Mondiali perché si vince, perché progetti e lavori e noi stiamo cercando di fare questo".

Un ottimismo che considera necessario:

"Devo essere ottimista necessariamente, altrimenti corriamo il rischio di entrare in una crisi depressiva. Il calcio non è quello di vent'anni fa o di trent'anni fa: oggi si può vincere, ma si può perdere contro tutti. Il mio ottimismo deriva dall'entusiasmo che vedo all'interno di questa squadra".

Gravina ribadisce totale fiducia nel gruppo e nel CT:

"Credo in Rino Gattuso e nei ragazzi che non sono così scarsi come da qualche parte si vuole far emergere".

Infine, un richiamo a una riflessione più ampia:

"Sono anni che, in caso di insuccesso della Nazionale, cerchiamo sempre i colpevoli: l’allenatore, il presidente o il calciatore. Ma mai ci soffermiamo a ragionare per trovare le cause".