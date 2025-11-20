Lo stage prima dei playoff verso il Mondiale 2026 è un argomento caldo anche in Turchia, soprattutto dopo la richiesta fatta alla Federcalcio turca dal ct Vincenzo Montella di spostare o posticipare la giornata di Super Lig che cade a fine marzo. "Spero di avere i giocatori qualche giorno prima delle aspettative, sarei molto contento anche se arrivassero quelli della Serie A perché ne ho tre - le parole a Sky Sport dell'Aeroplanino a margine dei sorteggi di Zurigo -. Chiederò alla Federazione di cercare di fermare il campionato l'ultima domenica prima dei playoff. Altrimenti non potrei fare un allenamento vero fino a metà settimana, praticamente quello del pre-gara".

Una questione che riguarda da vicino anche l'Inter che aspetta di capire quando dovrà 'prestare' Hakan Calhanoglu al tecnico italiano.