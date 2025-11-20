Thuram-Lautaro contro Leao-Pulisic. Il derby di Milano sarà anche quello delle super coppie d'attacco, come riporta oggi Tuttosport. Una è collaudata da anni, l'altra è stata messa insieme da Allegri a partire da questa stagione.

La coppia interista non si vede in campo da 54 giorni, da quando Thuram si è fermato lo scorso 30 settembre. Il francese si è fermato con 5 gol in sette partite di campionato, poi diventato 9 con due spezzoni recenti. Lautaro è invece a 8 reti in 14 incontri totali. Totale: 13 gol, sui 37 segnati dalla squadra (35%). La coppia Leao-Pulisic manca invece da 98 giorni, dalla gara di Coppa Italia contro il Bari. Dopodiché i due si sono "rincorsi" tra infortuni vari. Il portoghese è a 5 gol in 8 partite. Lo statunitense a 6 in 9. Il totale fa 11 sui 22 della squadra, la metà esatta.

Nei derby, Lautaro ha segnato 9 volte, Leao 3, mentre Thuram e Pulisic due a testa.