Il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Aurelio De Laurentiis per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. A riportarlo è l'ANSA. L'agenzia di stampa aggiunge poi che, oltre al presidente del Napoli, lo stessa decisione è stata presa nei confronti di Andrea Chiavelli, braccio destro di ADL, e della stessa società campana.

Il procedimento è legato alle presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Kostas Manolas nell’estate del 2019 e per l'acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020.