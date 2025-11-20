Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli è intervenuto sul palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS, soffermandosi sul rapporto con la FIGC e sul sostegno alla Nazionale in vista dei playoff Mondiali.

"La Serie A cercherà di fare il possibile per essere vicina alla FIGC e alla Nazionale, perché è un orgoglio per tutti se l’Italia andrà ai Mondiali", ha dichiarato Simonelli. "Il presidente Gravina ha già chiesto la disponibilità per uno stage e credo che le società aderiranno con grande piacere".

Il numero uno della Lega ha però ricordato i limiti imposti dagli accordi commerciali:

"Per la giornata prima del playoff, abbiamo a che fare con contratti firmati con i broadcaster, sia per la Coppa Italia sia per il campionato, quindi non dipende solo dalla volontà della Serie A".

Possibile però intervenire sull’organizzazione delle gare per agevolare il lavoro del CT:

"Quello che possiamo fare è rendere disponibili i calciatori il prima possibile, lavorando sugli orari delle partite. Ma dipende da tanti fattori: se la Fiorentina va avanti in Conference League e gioca di giovedì, diventa difficile anticipare al sabato. La disponibilità però c’è al 100%".