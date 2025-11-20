Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi, che si gioca un posto per il derby sulla fascia sinistra con Estupiñan, si proietta alla sfida di domenica sera.

Rientra a casa e c’è il derby.

"Ne ho giocati tanti con le giovanili. E l’anno scorso sono pure entrato nel finale della semifinale di Coppa Italia, sul 3-0 per noi".

Stavolta potrebbe giocarlo dall’inizio.

"Ed è sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e anche mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni".

Ecco, a proposito di compagni, com’è avere in spogliatoio uno come Luka Modric?

"È un grande campione e non è l’unico che abbiamo in squadra. Ci parliamo, ci aiuta: bisogna sempre prendere esempio da lui, sia per la mentalità sia per il carattere che ci mette in ogni partita".

