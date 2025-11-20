"Sono tre i posti ancora disponibili per Euro 2032, due sono già assegnati: Torino che è già pronto e lo stadio Olimpico di Roma che ha un progetto già pronto e affidato all’UEFA. E poi c’è Milano: la cessione a Inter e Milan rappresenta un passaggio centrale. E' una progettualità entusiasmante, nel rispetto anche di chi vive nella zona di San Siro. Il commissario aiuterà a livello amministrativo come capitale finanziario faremo investimenti in equity: cercheremo di mettere a disposizione anche finanziamenti”. Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, in occasione dello 'Sport Industry Talk', organizzato da RCS a Milano.