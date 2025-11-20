Ad oggi Luis Henrique continua a essere un oggetto misterioso in casa Inter. Non certo al livello di Andy Diouf, ancora tenuto ben al riparo da Cristian Chivu, ma sicuramente in un'Inter che sta procedendo sulla strada giusta l'esterno brasiliano non ha avuto alcun impatto. Al punto che in assenza quasi certa di Denzel Dumfries nel derby gli verrà preferito Carlos Augusto, nonostante l'ex Marsiglia sia sulla carta il naturale sostituto dell'olandese. "Non è ancora pronto", questa la versione ufficiale da parte dell'allenatore romeno, che non ha la minima intenzione di bocciare nessuno ma non può girarsi dall'altra parte fingendo che vada tutto bene. Una sola presenza da titolare, a Verona, e pochissime luci tra tante ombre, bilancio finora ben al di sotto delle aspettative per un giocatore costato 25 milioni bonus compresi. Cifra importante per le casse nerazzurre che per questo invita ad aspettare prima di prendere decisioni affrettate.

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, infatti, nonostante alcuni rumors provenienti dall'estero in Viale della Liberazione non è stato deciso ancora nulla su Luis Henrique in vista di gennaio. Ed è anche per questo che gli uomini mercato dell'Inter non si stanno ancora muovendo concretamente per trovare un sostituto nel corso della finestra invernale. Certo, qualche sondaggio è stato già fatto per aprire dei canali in caso di necessità, ma per adesso la speranza che il brasiliano possa giustificare fiducia e investimento estivi è ancora intatta, con Chivu che continuerà a lavorare per aiutarlo ad abituarsi più rapidamente alle richieste del calcio italiano prima ancora di quelle del proprio allenatore. Ancora un mese denso di impegni per farsi trovare pronto, poi arriverà il momento delle decisioni.