Alessandro Bastoni 'importerebbe' volentieri in Italia l'accettazione della sconfitta che c'è in NBA: "La cosa che più invidio a quel mondo è saper accettare la sconfitta - le parole del difensore dell'Inter a Rivista Undici -. Da noi, nel calcio, una sconfitta sembra la fine del mondo. Giocando così tanto succede di perdere le partite, non si può essere sempre al massimo. C'è sempre un'occasione per poter dimostrare il proprio valore".
Parlando dei social, Bastoni vede una differenza nel rapporto atleti-tifosi tra Italia e Stati Uniti: "Loro si esprimono liberamente senza essere attaccati e giudicati, negli USA sono più avanti rispetto a noi. Non è una cosa che mi pesa, ci devo convivere perché ho scelto di fare parte di questo mondo".
Data: Gio 20 novembre 2025 alle 15:58
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Bastoni: "Nel calcio italiano una sconfitta sembra la fine del mondo, in questo invidio la NBA. E i social..."
