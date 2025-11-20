L'intervento a cui si è sottoposto Nicolò Rovella è perfettamente riuscito. Lo fa sapere la Lazio con un comunicato ufficiale in cui informa che il centrocampista biancoceleste "è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una Groin Pain bilaterale, risultata refrattaria alle terapie conservative. L’operazione è perfettamente riuscita - si legge -. L’atleta osserverà alcuni giorni di riposo, per poi riprendere con gradualità il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico, finalizzato a un recupero quanto più rapido ed efficace possibile".