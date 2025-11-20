Anche il Corriere dello Sport conferma: Dumfries è quasi fuori dal derby di Milano. Il fastidio alla caviglia sinistra non migliora e cresce il pessimismo: la decisione definitiva verrà presa nella giornata odierna e al momento la bilancia pende verso un esito negativo, con la necessità ulteriore di non correre alcun rischio per evitare di aggravare la situazione.

Poi ci sono due dubbi di formazione. Chi in mezzo con Barella e Calhanoglu? Il ballottaggio riguarda Zielinski e Sucic, con il polacco un po' affaticato dopo i 180 minuti con la sua nazionale (mentre il collega ne ha giocati solo 90 con la Croazia). L'altro dubbio riguarda la difesa: Bisseck e Acerbi si giocano una maglia, con De Vrij più indietro. Chivu dovrà decidere se puntare sull’usato sicuro oppure sulla novità. "Entrambi durante la sosta sono rimasti a lavorare alla Pinetina, ma sono due profili differenti perché l’ex Lazio e Sassuolo può portare esperienza in abbondanza in sfide di questo calibro mentre il colosso tedesco vanta una struttura fisica che può diventare un’arma in più, soprattutto sui palloni alti. Inoltre bisogna considerare anche le caratteristiche degli avversari, visto che il Milan punterà molto sulla rapidità d’esecuzione di Pulisic e sugli strappi di Leao e quindi l’Inter dovrà difendere anche in maniera preventiva, evitando di prestare il fianco alle sgasate dei rossoneri in campo aperto". Finora, nei big match con Juve, Roma, Napoli e Lazio, Chivu ha sempre puntato su Acerbi.