Dopo la tanto chiacchierata partita con la Fiorentina dello scorso 29 ottobre, Simone Sozza torna ad arbitrare l'Inter e lo fa nel derby di Milano, gara che ha già diretto due volte.

"Il suo primo derby fu quello del 5-1 per l’Inter, settembre 2023, che segnò la stagione del Milan di Pioli. Il 6 gennaio 2025, il bis con rimonta rossonera nella finale di Supercoppa a Riad. Con tre derby diretti, fra l’altro, Sozza entra nell’élite: Doveri e Mariani sono a 4 derby, Guida a 5, Collina a 6 di cui tre consecutivi tra il 2001 e il 2002", racconta la Gazzetta dello Sport.

In stagione, peraltro, Sozza ha già diretto un altro derby, quello di Roma per la seconda volta in carriera. "È l’uomo delle stracittadine, evidentemente. Gianluca Rocchi si fida e l’ha considerato più pronto rispetto a Massa che ha duellato con Sozza nel testa-a-testa delle ultime ore che hanno preceduto la designazione", si legge.