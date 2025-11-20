Jan Urban, ct della Polonia, ha preso bene il sorteggio dei playoff verso il Mondiale 2026 che hanno abbinato la sua squadra all'Albania di Sylvinho in semifinale: "Non possiamo lamentarci del sorteggio, siamo i favoriti nel primo incontro e dovremo sfruttare il fatto che giocheremo nel nostro stadio. Ci sono buone probabilità che questi play-off vadano bene", ha detto a TVP Sport.

In caso di passaggio del turno, la Polonia rischia di incrociare Svezia o Ucraina: "La Svezia ha fatto solo due punti nel girone, ma sapeva che avrebbe giocato nei play-off attraverso la Nations League. C'è stato un cambio di allenatore, questo fa cambiare la situazione nella squadra", il commento di Urban. Prima di focalizzarsi sul suo gruppo: "Giocheremo tra quattro mesi, è davvero un sacco di tempo, specialmente nel calcio. In mezzo ci sarà il mercato invernale, tante cose possono cambiare. Come allenatore, posso augurare ai miei giocatori di giocare nei club e di essere dell'umore migliore in vista degli incontri di marzo".