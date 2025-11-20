Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello per preparare il derby di domenica. Come sottolinea Milannews.it, è stata la prima seduta settimanale con il gruppo al completo, complice il rientro degli ultimi nazionali che mancavano all’appello: Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi hanno infatti ripreso regolarmente a lavorare con i compagni.

Resta invece in dubbio la presenza di Santiago Gimenez. L’attaccante ha svolto anche oggi un programma personalizzato e, alla luce del ritardo nella preparazione, diminuiscono le possibilità di vederlo tra i convocati di Massimiliano Allegri per la stracittadina contro l’Inter.