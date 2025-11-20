"Sono sempre stato un uomo derby. Lo sono stato in Inter-Milan, in Brescia-Atalanta, in Ancona-Ascoli. Quando le partite contavano io ci sono sempre stato, ho sempre fatto la differenza". Così parla Maurizio Ganz in un'intervista a Tuttosport.

"Se giocherei il derby al fianco di Lautaro o di Leao? A me piaceva giocare con quelli forti fisicamente, perché mi portavano via due o tre giocatori. Perché con quelli della mia altezza mi toccava beccare delle botte assurde dai difensori. In questo caso dico Leao anche se Lautaro sta dimostrando di essere uno dei giocatori più forti al mondo - afferma Ganz - Io ho sempre detto che Lautaro-Thuram sono la coppia in assoluto più forte d’Italia, forse anche d’Europa. Poi Esposito mi ha meravigliato tantissimo così come Bonny. Non pensavo che si integrasse subito negli schemi e fosse determinante per l'Inter in questa maniera. Ora l’Inter a differenza degli ultimi anni ora ha quattro giocatori veri".



Riguardo a Pio Esposito, Ganz aggiunge che il giocatore "ha questa voglia di attaccare la porta. Poi la fisicità. Io non ho mai avuto questa fisicità. Lui ha questa forza. È spavaldo e consapevole delle sue qualità. Chi vince il derby? Non lo so, ma chi porta a casa i tre punti dà un grande segnale al campionato".