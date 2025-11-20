Pantaleo Corvino, ds del Lecce, parla oggi di Tiago Gabriel, finito nel mirino di alcuni grandi club (e accostato anche all'Inter). "Come lo abbiamo trovato? Chi cerca trova. Un club come il nostro deve lavorare sulle potenzialità", risponde Corvino.

"Piace a tanti, non solo alla Juve. Il ragazzo è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna. Ma attenzione: per quest’anno resta qui. È un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo, non dobbiamo perderlo di vista".