Manca sempre meno al derby di Milano che vedrà l'Inter capolista ospitare i cugini del Milan, primissimi inseguitori. In vista della stracittadina contro i nerazzurri, l'attaccante rossonero Rafael Leao, intervenuto durante la trasmissione 'Morning Footy' di CBS, ha detto: "Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del derby e l'Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è un'opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo week end".

Sul passaggio dalla scorsa stagione a quella attuale con Allegri in panchina:

"L'anno scorso è stato difficile, quest'anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il club, la struttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un'occasione per mostrare quello che possiamo fare".