Riportando le lancette dell'orologio indietro fino alla scorsa estate, Gianluca Di Marzio ha ricordato come l'Inter sia riuscita a mettere a segno il colpo Akanji prendendolo in prestito dal Manchester City praticamente nelle ultime ore di mercato: "La scelta di andare sullo svizzero è stata influenzata dalla volontà di Pavard di andare a giocare altro - ha spiegato il giornalista a Sky Sport -. E' stata fatta questa operazione in prestito dall'Inter, ma con l'intenzione di riscattare il giocatore. Che era stato inseguito a lungo dal Milan, intenzionato a prenderlo a titolo definitivo. L'Inter ha avuto la meglio sul Milan grazie alla Champions".