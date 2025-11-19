Dopo la parentesi per nulla indimenticabile in Nazionale, durante la quale è sceso in campo per un spezzone di partita nel finale contro la Moldavia e per 68' nella sconfitta pesante subita con la Norvegia a San Siro, oggi Davide Frattesi è tornato ad allenarsi con l'Inter mettendo nel mirino il derby di Milano. Un ritorno che l'ex centrocampista del Sassuolo ha riassunto su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae sul campo di Appiano Gentile corredata da dei cuori nerazzurri.