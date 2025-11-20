La Procura Federale della Figc ha concluso le indagini a carico del presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi, in merito a presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi erano stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. Lo apprende l’ANSA da fonti calcistiche.

L’inchiesta era stata avviata dopo una segnalazione giunta agli uffici federali da un associato AIA, secondo cui il presidente e il Comitato Nazionale avrebbero sollecitato alcuni responsabili tecnici a rassegnare le dimissioni. Da ambienti arbitrali trapela però che tale segnalazione sarebbe risultata priva di fondamento, al punto che lo stesso firmatario ha poi denunciato alla Procura della Repubblica un presunto utilizzo improprio dei propri dati personali, sostenendo di non aver mai firmato alcun esposto.

Nonostante ciò, la Procura Federale ha deciso di procedere, arrivando alla chiusura delle indagini, atto che prelude al possibile deferimento. Ora Zappi ha 15 giorni per presentare le proprie memorie difensive.

L’AIA ha sempre giustificato il cambio ai vertici - avvenuto cinque mesi fa - con l’esigenza di aggiornare l’assetto tecnico sulla base dei risultati delle ultime stagioni, rivendicando la piena autonomia tecnica dell’organo arbitrale. Le figure di Orsato e Braschi, subentrate a Ciampi e Pizzi, sono tra le più autorevoli del settore. Zappi, eletto lo scorso dicembre con il 73% dei consensi da quasi mille grandi elettori, era stato incaricato di avviare un ampio percorso di riorganizzazione tecnica e strutturale all’interno dell’associazione.