In attesa del derby di Milano e del come-back in Champions League, dove ad attendere ci sarà l'Atletico Madrid di Simeone, l'Inter lancia il suo nuovo progetto olfattivo, il primo della storia del club. I nerazzurri, in collaborazione con la Maison di profumeria artistica 19-69, debuttano con una "collezione che traduce l’identità Nerazzurra in una nuova esperienza sensoriale" che unisce " eleganza, cura artigianale e visione internazionale" come si legge nella nota pubblicata su Inter.it.
"Il debutto avviene con due fragranze unisex: Inter 19-08 Black e Inter 19-08 Blue. Black celebra l’eleganza senza tempo e la determinazione del carattere milanese, con una fragranza sofisticata e autorevole, pensata per chi vive lo stile come espressione di ambizione e personalità. Blue cattura invece l’energia dello stadio, l’adrenalina della partita e la passione collettiva dei tifosi. Le sue note di cuoio – in omaggio agli equipaggiamenti storici dei calciatori interisti – e di gelsomino, che richiama le notti milanesi e la magia degli eventi sportivi, la rendono dinamica e autenticamente Nerazzurra".
"Questo progetto ci offre l’opportunità di creare un nuovo momento di connessione con i tifosi e gli appassionati, sia in Italia che all’estero, attraverso un elemento non usuale come il profumo. Siamo consapevoli di quanto le fragranze e l’olfatto siano tra gli elementi più potenti per generare memorabilità e rafforzare l’associazione tra un brand e il suo pubblico. Siamo orgogliosi di essere tra i precursori di questa iniziativa, che crediamo possa rappresentare il primo passo di un percorso più ampio che ci vedrà impegnati a trovare sempre nuove forme di interazione con i nostri tifosi nei prossimi mesi" ha detto Luca Adornato, Brand & Marketing Director di FC Internazionale Milano prima di passare la parola a Johan Bergelin, Creative Director e Founder di 19-69 che ha aggiunto: "Quando l’Inter e 19-69 si sono incontrati, è nata subito una connessione profonda e significativa, fondata innanzitutto su una devozione condivisa per l’eccellenza e la precisione. Entrambi i brand sono inoltre guidati dal desiderio di farsi portatori di valori autentici. L’Inter ha sempre accolto i talenti internazionali, promuovendo una cultura radicata nell’inclusione, nella diversità e nel coraggio di difendere le proprie convinzioni. Il nome 19-69 riflette questo stesso spirito: è una dichiarazione audace di libertà, tolleranza e controcultura. Da questa visione condivisa è nata la creazione di Inter 19-08 EdP e Inter 19-08 Blue EdP". Le fragranze sono disponibili anche come candele profumate e saranno acquistabili da novembre 2025.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
