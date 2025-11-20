"Pio Esposito? Potrebbe diventare uno alla Harry Kane, determinante con forza fisica, qualità e tecnica. Potrebbe diventare un attaccante di primissimo livello". Così Ciccio Graziani incorona l'attaccante dell'Inter e oggi anche della nazionale italiana, con la quale ha già segnato tre reti, in un'intervista realizzata con Tuttosport sul futuro degli azzurri.