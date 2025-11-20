Dopo la sosta del Campionato per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A: l'Inter scenderà in campo domenica 23 novembre alle 20:45 al Mezza per la dodicesima giornata di campionato.

Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:00.

La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.

Gio 20 novembre 2025
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
