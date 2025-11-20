Intervistato da Transfermarkt, Jurgen Klinsmann ha elogiato in particolare due giovani giocatori della nazionale tedesca che si stanno distinguendo con i loro club: "Bisseck e Woltemade sono cresciuti rapidamente e ci regaleranno grandi soddisfazioni in futuro. Entrambi giocano ai massimi livelli per i loro club e svilupperanno gradualmente la loro costanza", il pensiero dell'ex ct teutonico. Prima di allargare il discorso: "La Germania riesce sempre a lanciare nuovi talenti. Ecco perché tutto il mondo del calcio ci invidia. Anche Spagna e Francia hanno sicuramente ottimi programmi di sviluppo giovanile, ma la Bundesliga è davvero all'avanguardia nello sviluppo dei giovani giocatori e nel portarli al top".