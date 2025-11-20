A Zurigo per il sorteggio dei playoff Mondiali in qualità di presidente della Federazione calcistica dell'Ucraina, Andriy Shevchenko si è soffermato ai microfoni di Sky Sport per parlare inevitabilmente anche del derby di Milano ormai alle porte: "Penso che sarà un bello spettacolo, entrambe le squadre stanno vivendo un momento positivo. Forza Milan", le parole del bomber all time della stracittadina milanese.