Dal palco dello Sport Industry Talk alla RCS Academy, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato del rapporto con il Milan, del nuovo stadio e delle prospettive del calcio italiano, a pochi giorni dal derby.
"Saranno quasi 23 ore al giorno da amici, poi per un’ora e mezza saremo nemici, ma solo sportivamente", ha esordito Marotta, sottolineando il clima di sana rivalità con i rossoneri nel nuovo percorso condiviso verso un impianto moderno: "Lo sport dà questo spaccato di antagonismo che genera emozioni diverse: vittoria, sconfitta, pareggio. È la caratteristica più forte di questo derby, che per la prima volta giocheremo da proprietari di San Siro. È un fatto storico che apre la strada a un percorso nuovo e innovativo. Mi auguro sia uno spot non solo per Milano e per l’Italia, ma anche a livello mondiale. Sono certo che offriremo uno spettacolo adeguato".
Sul progetto del nuovo impianto, Marotta ha evidenziato il valore strategico dell’opera:
"Avere uno stadio moderno, sicuro e confortevole rappresenta un asset patrimoniale fondamentale per entrambe le società. Oggi il Milan incassa 81 milioni, noi 87. In Germania quelle cifre raddoppiano. Florentino Pérez mi ha detto che il Real Madrid è a 200 milioni e punta a 500 col Bernabéu. Questo gap va colmato".
Marotta ha poi aggiunto che la nuova struttura non sarà "una cattedrale nel deserto", ma un'icona architettonica e un punto di riferimento per la città:
"Siamo grandi romantici in Italia, ricordiamo la storia ed è giusto farlo. Ma il romanticismo deve andare di pari passo con l’innovazione. Wembley è stato demolito nonostante fosse un’icona assoluta, e senza la polemica che abbiamo vissuto noi".
Sulla rinuncia all’attuale San Siro, Marotta è stato chiaro:
"Dobbiamo vivere il passato come un contenitore di valori, da mantenere in altre forme. Stamattina ho partecipato a una cerimonia con Legends come Vieri, Altobelli, Bedin: valori da custodire, ma le strutture devono essere moderne. San Siro oggi non può più assolvere a questi compiti".
Il presidente nerazzurro ha poi affrontato il tema della sostenibilità del sistema:
"Negli ultimi 25 anni sono fallite 180 società professionistiche, il 90% in Lega Pro. È il segno che avere 100 squadre professionistiche in Italia non è sostenibile".
"Bisogna garantire infrastrutture adeguate. Stadi e centri sportivi sono carenti. Io metterei un obbligo ai club: costruire centri di allenamento moderni. E poi lavorare sulla competenza degli allenatori, aumentando l’aspetto didattico".
Sulle possibilità dell’Italia di qualificarsi al Mondiale, Marotta manda un messaggio chiaro:
"Siamo in un momento delicato. Faccio un assist a Gravina: dobbiamo stare uniti perché andare ai Mondiali è fondamentale. Non è colpa dell’allenatore o della Federazione: i valori dei nostri giocatori sono diversi rispetto agli anni ‘80, ‘90 o 2000".
Sul derby di domenica, il presidente nerazzurro non ha nascosto qualche preoccupazione legata ai rientri dalle nazionali:
"Spero che la squadra stia bene. È un problema dover giocare partite così importanti subito dopo le nazionali. Gli ultimi giocatori sono arrivati stamattina e non so in che condizioni siano. Lautaro è andato a giocare un’amichevole in Angola… Peccato che per un’occasione così importante le squadre siano condizionate".
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:26 Gravina sicuro: "Andremo ai Mondiali. Serve ottimismo, non caccia ai colpevoli"
- 16:12 Turchia, stage prima dei playoff per Calhanoglu? Montella: "Sarei molto felice, se la Serie A si fermasse a fine marzo"
- 15:58 Bastoni: "Nel calcio italiano una sconfitta sembra la fine del mondo, in questo invidio la NBA. E i social..."
- 15:44 Milan, Scaroni: "Milano trasforma la rivalità in armonia. Di San Siro c'è una cosa bella da riprodurre"
- 15:30 Shevchenko: "Inter e Milan arrivano al derby in un momento positivo, penso che ci sarà spettacolo"
- 15:20 Di Marzio: "Akanji, l'Inter ha intenzione di riscattarlo. Lo svizzero ha preferito i nerazzurri al Milan per un motivo"
- 15:16 Marotta: "San Siro? In Italia siamo romantici, ma è stato abbattuto anche Wembley". Poi dice la sua sul derby
- 15:02 Comincia la marcia d'avvicinamento al derby, data e orario della conferenza stampa di Chivu
- 14:48 Milan, Allegri al lavoro con il gruppo al completo. Gimenez ancora a parte
- 14:35 Playoff mondiali, Materazzi sui sorteggi: "Gattuso non sente la pressione. Giocare in trasferta? A me piaceva da morire"
- 14:21 Nazionale, Gattuso: "Playoff, vediamo di fare meno danni possibili. Stage? Non sta a me decidere"
- 14:07 Torino, Cairo: "Asllani? Non siamo neanche a un terzo del campionato, deve convincerci a riscattarlo"
- 13:52 Klinsmann: "Bisseck e Woltemade al top con i loro club, regaleranno grandi soddisfazioni alla Germania"
- 13:46 Sorteggi Playoff verso il Mondiale 2026, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Nell'eventuale finale Galles o Bosnia (in trasferta)
- 13:38 Abodi: "Stadi, a Milano progettualità entusiasmante. Vedremo per Euro 2032"
- 13:24 Caso AIA, chiuse le indagini su Zappi: si va verso il deferimento per presunte pressioni sui vertici arbitrali
- 13:10 La Serie A riparte col botto dopo la sosta: dove vedere Inter-Milan in tv
- 12:56 Marotta: "Primo derby da co-proprietari è epocale. Esposito è un predestinato. Adeyemi? Niente mercato ora"
- 12:42 Niang: "L'Inter non è più forte del Milan. Per lo scudetto sarà lotta a tre col Napoli"
- 12:28 Buffon: "Playoff, eviterei Polonia e Svezia. Italia ultracompetitiva, se non perde certe caratteristiche"
- 12:14 Milan, Bartesaghi: "Derby? Ne ho giocati tanti con le giovanili, un sogno che ho da sempre"
- 12:00 CALHA-INTER, incontro prima di NATALE: cosa FILTRA sul FUTURO. Un colpo alla ADEYEMI sogno o realtà?
- 11:45 Capello: "Italia senza grandi campioni, mancano quelli di Juve e Milan. Spero in una rivincita"
- 11:30 Corsera - Calhanoglu, il Galatasaray torna alla carica? Dall'Inter fanno sapere che...
- 11:16 CdS - Chivu e il primo derby: c'è un tabù da sfatare
- 11:02 Rabiot: "Derby elettrico, ho un desiderio. Thuram? Ci scriveremo prima della partita, ma..."
- 10:48 GdS - Chivu al debutto nel derby di Milano? Giammai. E lui sorriderà perché...
- 10:34 fcinL'estate del malumore è un ricordo, Calha si è ripreso l'Inter. Ed entro Natale c'è un summit importante
- 10:20 La Repubblica - Bufera tra gli arbitri, Zappi (presidente AIA) rischia il processo: l'accusa
- 10:06 TS - Il derby delle super-coppie: i numeri della "ThuLa" e quelli della "LePu"
- 09:52 TS - Dumfries a rischio anche con l'Atletico, Zielinski no: il "borsino" verso il derby
- 09:38 Ganz: "Lautaro-Thuram coppia più forte d'Italia, forse d'Europa. Pio? Spavaldo e consapevole"
- 09:24 Corvino: "Tiago Gabriel resta a Lecce fino a fine stagione. Piace a tanti, ma..."
- 09:10 GdS - Sozza dirigerà Inter-Milan per la terza volta in carriera. Rocchi si fida...
- 08:56 Manicone: "Chivu è come piace a noi interisti. Ed è stato bravo in un dettaglio. Taremi? Ecco cosa non è andato. Su Sommer e Akanji..."
- 08:42 CdS - Verso il derby: un forfait quasi certo e due ballottaggi
- 08:28 GdS - Per Akanji non sarà il primo derby: già in estate l'Inter ha battuto il Milan
- 08:14 GdS - Dumfries quasi out per il derby, buone notizie da Zielinski e Mkhitaryan: il punto da Appiano
- 08:00 Derby a Sozza, Calvarese: "Scelta azzardatissima, il candidato naturale era un altro. E i due varisti..."
- 00:00 Italia, provincia del mondo: il caso Haaland-Pio Esposito
- 23:47 Bergomi: "Orgoglioso di essere rimasto all'Inter anche quando non si vinceva. Sacchi? Mi ha detto che sbagliò con me nel '94"
- 23:33 L'Inter lancia il suo primo progetto olfattivo con Maison 19-69: nasce la doppia fragranza nerazzurra
- 23:16 FOTO - Frattesi, voglia di Inter: il centrocampista riassume in una foto il suo ritorno alla Pinetina
- 23:02 Pallone d'Oro africano 2025, trionfa Achraf Hakimi: l'ex Inter corona una stagione da sogno
- 22:49 Pinamonti: "Nazionale? Non ho mai detto che sarei titolare fisso. Ma spero sempre in una chance"
- 22:35 Torino, Paleari torna sul 5-0 subito dall'Inter: "Sconfitta che ha fatto rumore, ma ci ha uniti"
- 22:21 Globe Soccer Awards 2025: due candidature per Lautaro Martinez, una per l'Inter e Barella. Premio 'Best Coach': Inzaghi grande assente
- 22:07 Politano carica il Napoli: "Dobbiamo azzerare tutto, il campionato è lungo. Con l'Atalanta vogliamo rilanciarci"
- 21:53 Brocchi: "Milan forte, ma l'Inter di più. È davvero difficile battere la squadra di Chivu"
- 21:38 Piovani: "Spiace per le ragazze, nei 180' meritavamo di più noi. Col Genoa inizierà il nostro campionato"
- 21:25 Bellinazzo: "Le proprietà di Inter e Milan puntano a valorizzare i club per poi rivendere. Con il nuovo stadio..."
- 21:10 Atlético Madrid, Griezmann: "Finché non vincerò la Champions quel rigore di Milano farà male"
- 20:55 L'emozione di Bisseck: "Non sono certo Cristiano Ronaldo, vedere tanti bambini per me mi ha reso felice"
- 20:41 Sorteggio playoff Mondiali, anche Marco Materazzi tra i protagonisti della cerimonia di Zurigo
- 20:27 Fine della corsa: l'Hacken strappa lo 0-0 ed elimina l'Inter dalla Women's Europa Cup
- 20:12 Turchia, Montella: "A marzo inseguiremo un grande sogno". Poi una richiesta ai club di Super Lig
- 19:58 Ranking FIFA, scivola l'Italia: gli Azzurri al posizionamento più basso degli ultimi 5 anni
- 19:42 Atalanta, Lookman centrale anche per Palladino: "Può essere fondamentale, si è presentato molto bene"
- 19:28 Qui Milan - Continuano i rientri dei nazionali: oggi il turno di Modric e Leao. Domani gruppo al completo
- 19:14 Javier Zanetti vince il 42esimo premio di cultura sportiva dedicato a Beppe Viola: lunedì la consegna
- 19:00 Rivivi la diretta! CHIVU e la MISSIONE DERBY: le ULTIME su DUMFRIES e ZIELINSKI. BOMBA dalla GERMANIA: l'INTER su ADEYEMI
- 18:51 Galante: "Derby partita da tripla. Quando vai in campo da giocatore è sempre speciale"
- 18:38 Sky - Derby, difficile il recupero di Dumfries: anche oggi si è allenato a parte. Chivu dovrà fare a meno di altri due
- 18:24 UFFICIALE - L'ex Inter Alvaro Recoba firma con il Deportivo Táchira. Il club: "Scriverai una pagina gloriosa"
- 18:09 Sky Sports DE - L'Inter pensa ad inserirsi per Adeyemi: cosa blocca il rinnovo col Borussia Dortmund
- 17:55 BILD - Adeyemi distante dal Borussia Dortmund e l'Inter ci prova: primi contatti con l'agente Jorge Mendes
- 17:40 Women's Europa Cup, l'Inter chiamata alla rimonta contro l'Hacken: le formazioni ufficiali
- 17:26 Lunedì Asllani sfiderà il Como, dove avrebbe potuto giocare: Fabregas lo voleva ma l'Inter disse no
- 17:12 Collovati: "Mi aspetto un derby tattico ed equilibrato. Milan e Inter hanno un centrocampo da favola"
- 16:57 Javier Tebas ora si oppone anche al progetto NBA Europe: "Stessa idea della Super League"