Era il 31 gennaio 2016 quando, con gol e assist, M'Baye Niang fu decisivo in un derby vinto dal Milan per 3-0. L'ex attaccante rossonero ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Niang, iniziamo dal suo gol nel derby di inizio 2016.

"Eravamo sfavoriti perché l’Inter era stata in testa alla classifica fino a tre settimane prima ma giocammo una grande gara. Alex segnò l’1-0 di testa, poi Icardi calciò sul palo un rigore e il loro mancato pareggio ci dette la spinta per chiudere il match: Bacca firmò il 2-0 su un mio cross dalla destra e poi arrivò il mio 3-0, al secondo tentativo, dopo una respinta di Handanovic".

Per lei quel gol è stato un sogno realizzato.

"Tutti sapevano che il mio sogno era segnare nel derby. L’ho avuto fin da quando sono arrivato da ragazzino a Milanello e ci sono riuscito".

Puntando su Allegri la scorsa estate, il Milan ha fatto la scelta giusta?

"Se vuoi vincere Allegri è l’allenatore giusto, quello di cui hai bisogno. Perché sa come si conquistano gli scudetti e le coppe: la sua carriera parla chiaro. In più migliora i giovani, sa gestire i campioni e lo spogliatoio. Nell’arco di una stagione ti dà tanti punti".

Sarà dunque un derby da scudetto?

"L’Inter è tosta, da qualche anno lotta per il tricolore e ha una rosa importante. Sarà una bella lotta fino alla fine anche con il Napoli".

L’Inter è più forte del Milan?

"Come rosa secondo me no: entrambe hanno giocatori importanti e alla lunga la differenza la faranno la continuità di rendimento e un pizzico di fortuna in più".

Chi è favorito domenica?

"In un derby non si può indicare un favorito. Spero in una vittoria del Milan: contro le grandi i rossoneri finora hanno ottenuto i risultati migliori e mi auguro che la tendenza resti la stessa".